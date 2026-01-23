Главный тренер житомирского Полесье Руслан Ротань высказался о взаимодействии с президентом клуба Геннадием Буткевичем, подчеркнув его полное участие в жизни команды и искреннее переживание за результат.

По словам наставника, владелец Полесья буквально живет клубом, постоянно находится в процессе и глубоко погружен во все детали. Ротань отметил, что за свою тренерскую карьеру крайне редко сталкивался с таким отношением руководителя к собственной команде.

«Президент делает для нашего клуба очень много, и даже слишком много. Я не могу даже сейчас сказать: «Дайте мне то или это». Президент просто живет этим клубом, он полностью погружен в него. Такого в своей карьере я не встречал. Встречал в Динамо Киев – Суркисы были максимально погружены в футбол. И вот встретил в Полесье», - сказал Ротань для клубной пресс-службы.

