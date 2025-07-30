Рух объявил о подписании контракта с легионером
Известные детали трудового договора
около 7 часов назад
Фото: ФК Рух
Рух объявил о подписании полузащитника Влада Рейляну. Игрок Зимбру перешел в львовский клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
22-летний молдавский футболист является воспитанником клуба Зимбру. В общей сложности в составе кишиневской команды Рейляну провел 120 матчей, забив 11 мячей и отдав 20 ассистов.
Также Влад выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы.
В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги команда Ивана Федика дома примет абсолютного дебютанта элитного дивизиона СК Полтава. Поединок запланирован на 1 августа, начало игры в 18:00.
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