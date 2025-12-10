Главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал победу своих подопечных в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (3:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы с уважением отнеслись к Спортингу и понимали, насколько опасным он может быть. Соперник сыграл очень хорошо. Первый тайм был вполне неплохой, у нас был хороший ритм, но мы просто не могли забить.

Судьбу матчей в Лиге чемпионов решают эпизоды. Мне не важно, как забиваются голы, важно создавать угрозу, и сегодня нам это удалось. Сегодняшний вечер – еще один шаг к выходу в следующий раунд. Двигаемся шаг за шагом.