Вингер Ливерпуля Мохамед Салах сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству результативных передач, выполненных в составе мерсисайдского клуба в английской Премьер-лиге.

Нового достижения египетский футболист достиг в матче против Сандерленда (1:0) — Салах ассистировал после подачи с углового, а Вирджил ван Дейк реализовал этот момент, забив единственный в игре мяч. Именно эта голевая передача оказалась для Мохамеда 92-й в футболке Ливерпуля на полях АПЛ, что позволило ему повторить показатель легендарного капитана красных Стивена Джеррарда.

В результате Салах не только стал со-рекордсменом Ливерпуля по этому показателю, но и поднялся на седьмое место среди лучших ассистентов в истории Премьер-лиги, сравнявшись с бывшей звездой Манчестер Сити Давидом Сильвой. Стоит добавить, что часть своих результативных передач в чемпионате Англии Мохамед Салах записал на свой счет в период выступлений за Челси, что также подтверждает его стабильно высокий уровень последнее десятилетие.