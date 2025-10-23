Известный украинский тренер и эксперт Ярослав Вишняк в интервью XSPORT оценил шансы Динамо впервые победить в дебютном для себя розыгрыше Лиги конференций.

Через несколько часов чемпион Украины сыграет против турецкого Самсунспора на фоне безвыигрышной серии из шести игр.

– Ярослав Васильевич, что нужно Динамо для быстрого выхода из кризиса?

– Сложный вопрос, ведь мы не знаем, что происходит внутри клуба. В первую очередь, бросаются в глаза проблемы в защите. Киевляне не начали отдавать выигрышные матчи, и это является проблемой. В последний раз Динамо не пропускало во втором матче с Маккаби Т-А. Мне кажется, что причина нестабильности заключается в тасовании защитников. На каждый матч выходит новое сочетание игроков. По разным причинам игроки выпадают. Так же в опорной зоне постоянная ротация не добавляет стабильности. Можно констатировать, стабильность в результатах напрямую зависит от стабильности в каждом звене. Нет понимания, потеря концентрации, которая приводит к ошибкам.

– Внешние раздражители, скандалы сильно влияют на общую картину?

– Через подобные ситуации проходят в каждой команде. Плохо, что это становится достоянием общественности. Команда может быть частично абстрагирована от этого, так как если фокус держать на внешнем, то совсем не будет времени думать о футболе.

– Можно ли говорить о том, что продажа Ваната в Жирону существенно ослабила Динамо?

– Когда игрок калибра Ваната покидает УПЛ, это накладывает свой отпечаток. К сожалению, в сегодняшнем Динамо нет игрока, который бы постоянно забивал голы. Даже в отсутствие Влада Динамо создает кучу моментов и забивали. И снова мы возвращаемся к отсутствию баланса, который был при Луческу до 2022 года. Без надежной защиты выиграть чемпионат и быть успешным в Европе довольно сложно.

– Уровень оппозиции Динамо в последних матчах может помочь Динамо впервые победить в ЛК?

– Наши гранды любят искать оправдания в уровне сопротивления. Эту тему можно решить снятием ограничений арендованным игрокам играть против себя, создавая для себя условия, максимально приближенные к еврокубкам. Многие игроки, которые на контракте в Динамо или Шахтере, представлены в других клубах. Искусственными ограничениями делая себе теплую ванну и потом жаловаться на чемпионат, а затем искать оправдания в своих неудачах. Сейчас я могу сказать, что у нас довольно ровный чемпионат. А в Европе играть будет еще сложнее.

Не все играют против Динамо в открытый футбол, а в Лиге конференций уже Динамо приходится делать ставку на игру вторым номером. Одно дело, когда тебе приходится ломать защиту соперника, и совсем другое, когда ты большую часть времени защищаешься.

– Победа над Самсунспором может способствовать перелому негативной тенденции для киевлян?

– Любая победа добавляет уверенности. Самсунспор – очень интересная команда, которая в последнее время демонстрирует симпатичную игру. Хороший тренер, подбор исполнителей с хорошей школой. Динамо, несмотря на все имеющиеся проблемы в игре, должнообігравати менш досвідченого суперника на євроарені. Головне – правильно підійти до суперника і спробувати зіграти у свій футбол.

– Як вирішити суперечку Шовковського та Ярмоленка, яка шкодить інтересам Динамо?

– Буде цікаво подивитися, як дві культові фігури в історії Динамо спробують порозумітися, щоб знизити напруженість у роздягальні. У такі моменти команду може потягти за собою один з партнерів. У кризових ситуаціях можна побачити, які задатки мають гравці в плані взяття на себе відповідальності за результат.

– Позиція Шовковського в Динамо тримається на імені, яке він здобув як футболіст?

– Як тренер можу тільки висловити слова підтримки Олександру Володимировичу, для якого це перший самостійний досвід роботи тренером. Шовковському вперше доводиться приймати рішення, які впливатимуть на долю команди. Найпростіше всього поливати брудом і критикувати. Ситуація не настільки безнадійна, що з неї немає виходу. Вимагати максимуму за нинішніх можливостей Динамо – питання риторичне. Одне діло, коли тренуєш в основному сформованих гравців, і зовсім інше – коли потрібно чекати, поки хтось вистрілить, якщо вийде. Є непогані гравці за мірками УПЛ, але ми не можемо об'єктивно їх оцінити у внутрішньому чемпіонаті.

