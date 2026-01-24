Сергей Разумовский

Защитник тернопольской Нивы Василий Буртник сообщил, как узнал о том, что Динамо на него больше не рассчитывает, и почему не остался на уровне УПЛ, а вернулся в Первую лигу.

Сообщили из клуба. Я и сам понимал, что этот шаг должен произойти. Были возможности продолжить карьеру в УПЛ, но из-за правил ФИФА в этом сезоне меня нельзя заявить за другую команду. Итак, поскольку я принадлежу Ниве, то возвращаюсь к ним. Оцениваю проведенное время в Динамо как очень ценный опыт, который я смог получить, находясь в одной команде с такими мастерскими и опытными футболистами. Многое сумел взять для себя от них. Главный урок – ничего недостижимого не бывает, – сказал Буртник в интервью Tribuna.com. Василий Буртник

Напомним, после менее чем полугода аренды киевское Динамо по завершении первой части сезона объявило о прощании с Буртником.