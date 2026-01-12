Динамо офіциально прекратило сотрудничество с украинским защитником
Футболист покинул топ-клуб Украины
около 16 часов назад
Фото - ФК Динамо
Сотрудничество Динамо с центральным защитником Василием Буртником подошло к концу.
Напомним, что Буртник присоединился к киевскому клубу в сентябре 2025 года в рамках арендного соглашения с тернопольской Нивой. В официальных матчах участия не принимал.
«ФК Динамо (Киев) благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов на дальнейших этапах карьеры», – сообщает пресс-служба бело-синих.
На данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.
