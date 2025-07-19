Павел Василенко

Все указывает на то, что Джейдон Санчо покинет Манчестер Юнайтед. Sportmediaset сообщил, что вингер перейдет в Ювентус. Также были раскрыты подробности трансфера.

Санчо не пользуется доверием тренерского штаба Манчестер Юнайтед. Поэтому сообщение о скором уходе игрока сборной Англии не удивительно.

Последние сообщения предполагают, что вингер перейдет в Ювентус. Итальянцы приближаются к соглашению с клубом Английской Премьер-лиги.

Ожидается, что «Старая синьора» заплатит около 25 миллионов евро. Предыдущее предложение составляло 17 миллионов евро, но нынешний работодатель 25-летнего игрока его отклонил. Эта сумма включает бонусы.

Ювентус согласился платить Санчо шесть миллионов евро в год без учета бонусов. Контракт полузащитника будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

Похоже, завершение трансфера лишь вопрос времени. Санчо не попал в заявку Манчестер Юнайтед на товарищеский матч с Лидсом.

В прошлом сезоне англичанин провел 42 матча, забил пять мячей и отдал десять голевых передач. Этот период он провел в аренде в Челси.