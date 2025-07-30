Английский Сандерленд официально подтвердил подписание швейцарского хавбека леверкузенского Байера Гранита Джаки. 32-летний полузащитник заключил соглашение с «черными котами» сроком на три года.

По данным СМИ, общая сумма сделки с учетом бонусов составила 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе Сандерленда уже находятся два украинских игрока: нападающий Назарий Русин (26 лет) и молодой вингер Тимур Тютеров (20 лет).

В прошлом сезоне 2024/25 Джака сыграл 49 матчей за клуб, забил два гола и сделал семь результативных передач. По версии портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Ранее сообщались новые детали относительно возможного трансфера Ризныка в Сандерленд.