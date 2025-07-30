Сандерленд официально подписал бывшего капитана Арсенала
Гранит Джака покинул Байер и стал партнером украинцев
около 5 часов назад
Английский Сандерленд официально подтвердил подписание швейцарского хавбека леверкузенского Байера Гранита Джаки. 32-летний полузащитник заключил соглашение с «черными котами» сроком на три года.
По данным СМИ, общая сумма сделки с учетом бонусов составила 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что в составе Сандерленда уже находятся два украинских игрока: нападающий Назарий Русин (26 лет) и молодой вингер Тимур Тютеров (20 лет).
В прошлом сезоне 2024/25 Джака сыграл 49 матчей за клуб, забил два гола и сделал семь результативных передач. По версии портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.
Ранее сообщались новые детали относительно возможного трансфера Ризныка в Сандерленд.