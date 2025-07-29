Павел Василенко

Ранее сообщалось, что украинский вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризник заинтересовал английский Сандерленд. Новичок АПЛ уже делал запрос относительно голкипера национальной сборной Украины.

По информации журналиста Алана Никсона, Шахтер может пойти на сделку с Сандерлендом относительно Ризника, даже несмотря на матчи в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что в первом раунде отбора ЛЕ донетчане прошли финский Ильвес (6:0, 0:0), а в первом матче второго раунда обыграли турецкий Бешикташ (4:2).

В новом сезоне Ризник провел три поединка за Шахтер в квалификации Лиги Европы, пропустив два мяча и оформив два «сухих» матча.