Сандерленд приобрел у Андерлехта конкурента Сикана
Эквадорский вингер стал новичком английского клуба
около 2 часов назад
Нільсон Ангуло / фото - Андерлехт
Сандерленд официально объявил о подписании 22-летнего эквадорского вингера Нильсона Ангуло из бельгийского Андерлехта. Футболист заключил контракт на 4,5 года с опцией продления еще на один сезон.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 17,5 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Ангуло принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Ангуло - лучший бомбардир
Футболист дебютировал за сборную Эквадора в октябре 2021 года и с тех пор провел 12 игр.
Напомним, две недели назад в состав Андерлехта перешел украинский форвард Данило Сикан.
Поделиться