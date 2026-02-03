Сандерленд официально объявил о подписании 22-летнего эквадорского вингера Нильсона Ангуло из бельгийского Андерлехта. Футболист заключил контракт на 4,5 года с опцией продления еще на один сезон.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Ангуло принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Ангуло - лучший бомбардир

Футболист дебютировал за сборную Эквадора в октябре 2021 года и с тех пор провел 12 игр.

Напомним, две недели назад в состав Андерлехта перешел украинский форвард Данило Сикан.