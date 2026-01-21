Павел Василенко

Бельгийский Андерлехт на своем официальном сайте объявил о подписании украинского нападающего Данила Сикана.

24-летний форвард покинул Трабзонспор на правах полноценного трансфера и подписал контракт с клубом из Брюсселя до 30 июня 2030 года.

Сикан в текущем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах за Трабзонспор, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее форвард также выступал за Шахтер, Карпаты, Мариуполь и немецкий Ганзу. В составе сборной Украины нападающий забил один гол в семи матчах.

Андерлехт занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Униона на 10 очков.