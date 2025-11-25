Сапутин прокомментировал слухи об интересе со стороны Динамо
Вратарь "Зари" дал четкий ответ
около 2 часов назад
Александр Сапутин / фото - Зоря
Вратарь луганской Зари Александр Сапутин ответил на сообщения о возможном интересе к нему со стороны киевского Динамо.
Я ничего не знаю об интересе со стороны Динамо, — передает слова Сапутина телеграм-канал Футбольный сектор.
Ранее появилась информация, что 22-летний вратарь находится в сфере внимания столичного клуба. Однако на данный момент сам игрок не подтвердил заинтересованность Динамо.
В текущем сезоне Сапутин провел 10 матчей за Зарю, пропустив 8 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.
В понедельник, 24 ноября, Заря сыграла вничью с Александрией (2:2) в заключительном матче 13 тура УПЛ.