Вратарь луганской Зари Александр Сапутин ответил на сообщения о возможном интересе к нему со стороны киевского Динамо.

Я ничего не знаю об интересе со стороны Динамо, — передает слова Сапутина телеграм-канал Футбольный сектор.

Ранее появилась информация, что 22-летний вратарь находится в сфере внимания столичного клуба. Однако на данный момент сам игрок не подтвердил заинтересованность Динамо.

В текущем сезоне Сапутин провел 10 матчей за Зарю, пропустив 8 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В понедельник, 24 ноября, Заря сыграла вничью с Александрией (2:2) в заключительном матче 13 тура УПЛ.