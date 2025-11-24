Заря и Александрия забили четыре мяча, но не выявили сильнейшего
Команды устроили феерию во втором тайме
19 минут назад
В рамках 13-го тура чемпионата Украины Заря принимала Александрии. Первый тайм завершился без голов, и команды ушли на перерыв со счетом 0:0.
Во второй половине встречи Заря вышла вперед: после розыгрыша углового Джордан скинул мяч Яничу, который с близкого расстояния отправил его в ворота Александрии.
Однако преимущество хозяев длилось недолго. Подопечные Нестеренко быстро сравняли счет. После подачи с фланга Кастильо остался совершенно один и головой пробил в сетку.
Заря снова вышла вперед благодаря мастерскому действию Мичина, который обыграл защитников и пробил по воротам, но этот удар подправил Жуниньо. Но вскоре Александрия снова отыгралась - на этот раз отличился Хуссейн.
Больше команды голов не забили, и матч завершился ничьей 2:2.
Украинская Премьер-лига, 13-й тур
Заря – Александрия – 2:2
Голы: Янич, 62, Жуниньо, 78 – Кастильо, 71, Хуссейн, 81
Поделиться