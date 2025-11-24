В рамках 13-го тура чемпионата Украины Заря принимала Александрии. Первый тайм завершился без голов, и команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

Во второй половине встречи Заря вышла вперед: после розыгрыша углового Джордан скинул мяч Яничу, который с близкого расстояния отправил его в ворота Александрии.

Однако преимущество хозяев длилось недолго. Подопечные Нестеренко быстро сравняли счет. После подачи с фланга Кастильо остался совершенно один и головой пробил в сетку.

Заря снова вышла вперед благодаря мастерскому действию Мичина, который обыграл защитников и пробил по воротам, но этот удар подправил Жуниньо. Но вскоре Александрия снова отыгралась - на этот раз отличился Хуссейн.

Больше команды голов не забили, и матч завершился ничьей 2:2.

Украинская Премьер-лига, 13-й тур

Заря – Александрия – 2:2

Голы: Янич, 62, Жуниньо, 78 – Кастильо, 71, Хуссейн, 81