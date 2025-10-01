Павел Василенко

Саудовский гранд Аль-Иттихад активно ищет нового наставника после отставки Лорана Блана, уволенного из-за провального старта сезона 2025/26. Хотя в прошлом году клуб стал чемпионом страны, в этом году его результаты резко ухудшились.

По информации журналиста Санти Ауны (Foot Mercato), главным кандидатом стал аргентинец Сантьяго Солари – бывший тренер мадридского Реала, а ныне директор в структуре «Королевского клуба». В прошлом он выступал за Реал как футболист, а затем возглавлял первую команду.

Переход в Аль-Иттихад открыл бы для Солари возможность вернуться на тренерскую скамью и получить значительные финансовые условия, которые предлагают саудовские клубы.

Впрочем, он не единственный в списке шейхов. По данным СМИ, среди претендентов также итальянец Лучано Спаллетти, требующий многомиллионный контракт, а также Сержиу Консейсау и Марк ван Боммель.

Аль-Иттихад, в составе которого выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте, надеется как можно скорее найти тренера, способного вернуть команду на вершину.