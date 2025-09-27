Павел Василенко

Карим Бензема, легендарный нападающий мадридского Реала, а ныне игрок саудовского Аль-Иттихада, может стать главным зимним трансфером Бенфики, за которую выступают украинцы – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Главный тренер португальской команды Жозе Моуринью, якобы, настаивает на приглашении 37-летнего француза уже в январе 2026 года.

Идея воссоединения Бензема с Моуринью, под началом которого он выступал в Реале с 2010 по 2013 год, вызывает широкий резонанс в футбольном мире. После прибытия португальского специалиста в Лиссабон начали распространяться слухи о потенциальном трансфере, который мог бы стать настоящей сенсацией.

Моуринью делает ставку на опыт

Несмотря на свой возраст, Бензема продолжает демонстрировать высокий уровень в Саудовской Аравии, оставаясь одним из самых опасных нападающих лиги. Его опыт, стабильность и умение играть под давлением делают его привлекательной целью для клубов, которые стремятся к результатам уже сейчас.

Моуринью, стремясь сделать Бенфику конкурентоспособной в еврокубках, видит в Кариме не просто звездного новичка, а ключевую фигуру своего нового проекта.

«Карим – игрок с большой буквы. Если удастся вернуть его в Европу, это будет не просто трансфер, а символическое возвращение чемпионского менталитета», – говорят источники, близкие к клубу.

Возвращение в Европу: возможно, уже зимой

Ожидается, что Бенфика активизируется уже в январе. Успех сделки будет зависеть не только от финансовых условий, но и от позиции самого Бензема, который, по слухам, не против еще раз ощутить вкус большого европейского футбола.

Сторонам также придется договориться с Аль-Иттихадом, где у Бензема действующий контракт. Саудовский клуб пока не дал сигналов готовности расстаться со своей звездой, но ситуация может измениться.

Ностальгия по Реалу и новые вызовы

Имя Бензема невозможно отделить от его славной истории в мадридском Реале, где он стал настоящей иконой. Каждое сообщение о возможном возвращении Карима в Европу вызывает всплеск эмоций и ожиданий у болельщиков по всему миру.

Его потенциальный переход в Бенфику несет в себе не только спортивный, но и символический смысл – это возможность доказать, что даже после переезда в Азию карьера великого игрока еще не завершена.