Клуб из Саудовской Аравии Аль-Хиляль официально обратился к Ливерпулю с предложением о трансфере 26-летнего нападающего Дарвина Нуньеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовская сторона уже представила уругвайцу свой проект развития и видение его роли в команде. Главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги лично заинтересован в переходе форварда и принимает активное участие в переговорах.

Ливерпуль позволил Нуньесу вступить в прямой контакт с клубом из Эр-Рияда и обсудить возможный переход. Теперь Аль-Хиляль готовится сделать официальное предложение английскому клубу.

С момента своего перехода в Ливерпуль уругваец провел 143 матча во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал контракт со звездным бразильцем Реала.