Английская футбольная лига исключила Саутгемптон из плей-офф Чемпионшипа после того, как клуб признал многочисленные нарушения правил, связанные с несанкционированной съемкой тренировок других клубов, сообщает EFL.

Также с клуба были сняты 4 очка, с которыми Саутгемптон начнет следующий сезон.

«Святым» были предъявлены первые обвинения в пятницу, 8 мая, а дальнейшие обвинения были предъявлены в воскресенье, 17 мая, относительно дополнительных нарушений в течение сезона 2025/26. Эти дополнительные обвинения возникли из вопросов, выявленных после нарушения первоначального производства относительно Мидлсбро.

Саутгемптон признал нарушения Регламента, который требует от клубов действовать с максимальной добросовестностью и запрещает наблюдение за тренировкой другого клуба в течение 72 часов до запланированного матча. Признанные нарушения касаются матчей против Оксфорда в декабре 2025 года, Ипсвича в апреле 2026 года и Мидлсбро в мае 2026 года.

В финале плей-офф за право играть в следующем сезоне в АПЛ Саутгемптон заменит Мидлсбро, который уступил в полуфинале (0:0, 0:1). Матч против Халла состоится 23 мая на «Уэмбли».

Саутгемптон имеет право подать апелляцию на решение Комиссии в соответствии с правилами EFL, и стороны работают над тем, чтобы попытаться решить любую апелляцию в среду, 20 мая. В зависимости от результата, это может привести к дальнейшим изменениям в субботнем матче.