Сборная Италии может сменить тренера. Назван фаворит.

Павел Василенко

Сборная Италии может пережить очередную революцию. Портал Calciomercato.com объявил, кто является фаворитом на замену Лучано Спаллетти.

В 2021 году итальянцы выиграли чемпионат Европы. Одним из архитекторов этого успеха стал Роберто Манчини, который позже уехал работать в Саудовскую Аравию.

С сентября 2023 года сборную возглавляет Лучано Спаллетти. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Сборная Италии неудачно начала отбор на чемпионат мира-2026. В первом матче квалификации их разгромила Норвегия со счетом 0:3. Напомним, что команда с Апеннинского полуострова ждет путевки на чемпионат мира с 2014 года.

Итальянские СМИ сообщают, что будущее Спаллетти под угрозой. Решение об увольнении 66-летнего может быть принято в ближайшие дни.

По сообщениям Calciomercato.com, потенциального преемника тренера уже выбрали. Фаворитом на эту позицию является Стефано Пиоли.

59-летний специалист никогда ранее не работал в национальной сборной. В Италии он тренировал такие клубы, как Милан, Фиорентина, Интер, Лацио, Болонья, Палермо и Сассуоло. С сентября прошлого года он руководит Аль-Насром.