Павел Василенко

Конор Галлахер в последнее время борется за возвращение в стартовый состав Атлетико Мадрид. По данным Sky Sports, английский полузащитник может уже этой зимой вернуться в АПЛ.

В 2024 году мадридский клуб заплатил за воспитанника Челси 35 миллионов фунтов, а сам Галлахер рассчитывал на стабильную игровую практику, которой ему не хватало на «Стэмфорд Бридж». Однако в последние месяцы ситуация стала сложнее: англичанин потерял место в старте и в последний раз выходил в основе еще в конце сентября – в матче Лиги чемпионов против Айнтрахта Франкфурт.

С тех пор он появляется лишь с скамейки запасных, получая мало минут. Это особенно болезненно, учитывая желание полузащитника попасть в заявку сборной Англии на ближайший чемпионат мира – и именно это может подтолкнуть его к смене клуба.

Sky Sports сообщает, что Атлетико категорически исключает аренду и готов продать игрока только на постоянной основе, причём как минимум за ту сумму, которую заплатил.

Несмотря на отсутствие интереса со стороны Челси, Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити, на 25-летнего полузащитника, вероятно, найдутся претенденты среди других клубов Английской Премьер-лиги.