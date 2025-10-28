Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями от победного матча десятого тура Ла Лиги против Бетиса, который завершился со счетом 2:0.

«Я доволен матчем – прошлое осталось позади. Команда показала очень хорошую игру, отличный первый тайм. Мы ушли на перерыв со счетом 2:0, но могло быть и больше голов, хотя, правда, Облак сделал отличный сейв после удара Абде. Мы ушли на перерыв с чувством, что команда играет очень хорошо. Во втором тайме у нас не было ни одного шанса забить третий гол, который, казалось, должен был состояться на одной из контратак.

Нам противостояла команда, которая играет и атакует, сделала очень атакующую замену, много действовала в штрафной площади, но мы смогли сохранить свои ворота, и это необходимая и важная победа для чемпионата и для команды.

Это не был наш лучший первый тайм. Мы провели очень хороший первый тайм против Эспаньола и Мальорки, но не забили. Это был еще один важный первый тайм, с голевыми моментами, помимо двух забитых мячей. У Хулиана и Нико были моменты, и мы могли достичь более весомого результата. Травма Барриоса? Узнаем завтра-послезавтра. У него был небольшой дискомфорт в приводящей мышце. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Симеоне AS.