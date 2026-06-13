Первая сенсация на ЧМ-2026. Сборная Швейцарии не удержала победу над Катаром
Команды расписали мировую
1 день назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В матче первого тура ЧМ-2026 группы В сборная Катара встретилась с командой Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Швейцарцы вышли вперед на 17-й минуте – нападающий Брель Эмболо реализовал пенальти. Катар отыгрался в компенсированное время. После навесной передачи Буалем Хухи головой попал точно в цель.
Катар заработал первое очко на чемпионате мира – на домашнем ЧМ-2022 проиграл все три поединка.
ЧМ-2026, 1-й тур
Группа В
Катар – Швейцария – 1:1
Голы: Хухи, 90+5 – Эмболо, 17 (пенальти).