Сергей Разумовский

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 года рождения) провела второй спарринг в рамках сбора в Италии и снова крупно уступила местным сверстникам. В предыдущей игре сине-желтые проиграли со счетом 2:6.

По сравнению с той встречей главный тренер Владимир Самборский изменил пять футболистов в старте. В воротах вышел Галдин, в защите – Бегметюк и Абрамович, в полузащите – Рыбак и Сердюковский.

Украинцы активно начали и имели шансы благодаря Дзюринцу, однако первыми открыли счет хозяева. После вброса аута неудачный вынос завершил точным ударом Сальвае на 23-й минуте. Затем Рыбак попал в перекладину, а на 38-й Растелло наказал за потерю мяча в центре поля, пробив в дальний угол – 0:2.

После перерыва возможности сократить отставание имели Рыбак, Бодак и Федушко, но их удары не стали результативными. В конце высокий прессинг итальянцев привел к ошибке в собственной штрафной площади украинцев. Кипер совершил сейв, последующий удар был заблокирован. Но третья попытка стала результативной – Пипито на 84-й минуте установил итог 3:0 в пользу Италии U-16.

Товарищеский матч

Италия U-16 – Украина U-16 3:0

Голы: Сальвае, 23, Растелло, 38, Пипито, 84

Украина (U-16): Галдин, Мисюра, Кислянка, Бегметюк, Абрамович (Резник, 70), Бырладяну (Гонченко, 61), Сердюковский (Осмухин, 46), Гордеев (Доник, 46), Рыбак (Мазур, 85), Дзюринець (Мартынюк, 70), Бодак (к) (Федушко, 61).

