Защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов получил повреждение во время тренировки команды перед поединком следующего тура чемпионата Турции против Аланьяспора.

Как сообщают турецкие СМИ, 23-летний украинец получил травму во время индивидуальной силовой тренировки. Медицинский штаб клуба проводит дополнительное обследование, после которого станет известно, насколько серьёзно повреждение и сколько времени игрок пропустит.

В текущем сезоне Батагов провёл 11 матчей за Трабзонспор, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что защитник получил вызов в национальную сборную Украины на решающие поединки отбора чемпионата мира-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Арсений пока что не дебютировал за главную команду страны, но выступал за юношеские и молодёжные сборные Украины. Команда Сергея Реброва в настоящее время занимает второе место в отборочной группе D, имея семь очков после четырёх туров.