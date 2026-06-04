Сергей Разумовский

Юношеская сборная Украины U-18 начала выступления на международном турнире в Хорватии с ничейного результата. В своем стартовом матче команда Дмитрия Михайленко встретилась с ровесниками из Финляндии и не смогла определить победителя.

Матч между Украиной U-18 и Финляндией U-18 завершился со счетом 0:0. Украинская команда старалась найти свои шансы впереди, однако реализовать моменты и забить хотя бы один мяч не удалось. Финны также не смогли воспользоваться своими возможностями, так что итоговая нулевая ничья стала закономерным результатом встречи.

Этот матч должен был состояться еще накануне, 3 июня, однако погодные условия внесли коррективы в расписание турнира. Из-за сильного ливня организаторы были вынуждены перенести игру на другой день, чтобы команды могли провести матч в более приемлемых условиях.

Для подопечных Дмитрия Михайленко эта встреча стала первой на хорватском турнире. Впереди юношескую сборную Украины U-18 ожидают следующие матчи, в которых команда встретится с Норвегией и Турцией.

Международный турнир U-18

Украина (U-18) – Финляндия (U-18) 0:0

Украина: Баглай, Калюжный (Кутья, 58), Максименко (Костюк, 69), Шерстюк, Мельник (Густей, 46), Петровский, Зудин (Глют, 10, Зубрий, 69), Джурабаев (Меньшиков, 58), Балакай (Залыпка, 46) Багрий (Боднар, 58), Дедов (Сухонос, 58). Запасные: Голенков, Клименко, Онищук, Грищенко. Тренер: Дмитрий Михайленко.

Финляндия (стартовый состав): Хассельман, Грёнлунд, Сальмивури, Палмула (к), Вайнио, Тийтинен, Окунгбова, Ахо, Ньюбак, Хайкала, Онуоха. Тренер: Петер Лундберг.

Предупреждены: Максименко – Онуоха

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