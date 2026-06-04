20-летний нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко в комментарии «ВЗБІРНА» поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера сине-желтых Андреа Мальдеры.

Честно говоря, все впечатляет. Мальдера — замечательный тренер, с которым очень интересно работать. Он дает нам много нового. Думаю, даже по одной игре вы уже видели изменения — как команда действовала на футбольном поле. Поэтому впереди очень много интересного и, надеюсь, много побед.

У меня всегда была мечта играть в Украине, выйти в составе сборной на Олимпийском. Но пока что такие реалии и мы играем за границей. У нас отличная поддержка — фанаты ездят за нас болеть везде, и хочется им поблагодарить за это. Надеюсь, скоро мы вернемся на наши стадионы и будем играть в нашей родной Украине.