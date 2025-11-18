Павел Василенко

Сборная Украины U-19 в третьем матче квалификационного раунда Евро-2026 с счетом 3:0 победила команду Словакии.

Счет в матче на 17-й минуте открыл Дмитрий Богданов с передачи Богдана Редушка. На 33-й минуте закрепил преимущество сине-желтых Кирилл Дигтяр, которому ассистировал Редушко. На 45+1-й минуте в составе словенцев автоголом отметился Доминик Балог.

Сборная Украины, набрав девять очков, заняла первое место в группе. Предыдущие матчи против Албании и Черногории команда также выиграла с счетами 3:0.

Сине-желтые пробились в элит-раунд отбора, где присоединились к Испании. Эта часть квалификации пройдет весной 2026 года и определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в основной части Евро.

Отбор Евро-2026, 3-й тур

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3

Голы: Богданов, 17, Дигтяр, 33, Балог, 45+1 (автогол).