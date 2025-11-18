Сергей Разумовский

Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в первом раунде отбора Евро-2026 в группе 5. Свой следующий матч команда Дмитрия Михайленко проведет 18 ноября против Словакии, начало встречи — в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

Юношеская сборная успешно стартовала в квалификации в Албании, уверенно обыграв хозяев (3:0) после активного начала, многочисленных стандартов и голов Редушка, Попова и Каменского. Впоследствии во втором матче также со счетом 3:0 обыграла Черногорию с теми же авторами голов: Редушко открыл счет точным ударом со штрафного, Попов удвоил преимущество после передачи в штрафной, а Каменский завершил разгром сольным проходом, обеспечив команде досрочный выход в весенний раунд. Украинцы имеют шесть очков в группе и подходят к матчу за итоговое первое место против Словакии (4) с позиции силы.

В квалификационном раунде соревнуются 52 сборные, которые разделены на 13 квартетов. Хозяин финальной части, Уэльс, уже гарантировал себе участие в турнире, тогда как Испания начнет путь к Евро-2026 (U-19) непосредственно с элит-раунда.

В элит-раунд выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также одна лучшая сборная среди тех, что займут третьи места. Именно они вместе с Испанией весной 2026 года будут бороться в семи группах за семь путевок в финальную часть, где их будет ждать хозяин турнира — Уэльс.