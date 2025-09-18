Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Сине-желтые опустились на несколько мест
около 2 часов назад
Фото - УАФ
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Украина сейчас находится на 28-м месте.
Сине-желтые имеют 1543,06 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 14-я.
После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела два матча в рамках отбора ЧМ-2026, против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1), опустилась на две позиции и теперь занимает 28-е место.
Рейтинг ФИФА
1. Испания – 1875,37
2. Франция – 1870,92
3. Аргентина – 1870,32
4. Англия – 1820,44
5. Португалия – 1779,55
6. Бразилия – 1761,6
7. Нидерланды – 1754,17
8. Бельгия – 1739,54
9. Хорватия – 1714,2
10. Италия – 1710,06
...
28. Украина – 1543,06