Михаил Цирук

В ночь на среду, 11 июня, сборная Украины проведет свой второй и последний поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield-2025 против Новой Зеландии, начало – в 0:00.

Слова здесь лишние: подопечные Сергея Реброва должны выйти на поле и доказать, что не зря сюда приехали, ведь если опозориться второй раз, то негативные эмоции от разочарования футболом полностью перекроют любые другие.

Предлагаем вашему вниманию анонс ещё одного матча в рамках канадского тура нашей главной команды.

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Смыть канадский позор

В этом поединке сборная Украины, прежде всего, должна показать реакцию на субботнее поражение от Канады (2:4). Сам факт проигрыша на самом деле не особо удивляет: в целом, по подбору исполнителей канадская сборная, как минимум, ничуть не слабее нас, а в линии атаки, например, точно в разы сильнее.

Больше огорчает то, как Украина проиграла этот матч – максимально безвольно и безхарактерно. До того, как счет стал 4:0 в пользу соперника, сине-желтых просто безжалостно возили по полю. Да, в первом тайме у нас было два хороших голевых момента, но в целом ситуация это никак не спасает.

Так что слова Александра Зинченко о том, что нам надрали зад - это еще очень мягкая характеристика того, что происходило на поле. Так вот, в матче с Новой Зеландией хочется, чтобы наша команда не словом, а делом показала, что ей не нравится жить с надранным задом.

Новая Зеландия: самый загадочный соперник за последнее время

Если в сборной Канады выступает немало звёзд мирового масштаба, то сказать подобное про Новую Зеландию, конечно, нельзя. Среди представителей топовых лиг здесь лишь пара игроков Ноттингема: главная звезда страны Крис Вуд и защитник Тайлер Биндон, который прошлый сезон, правда, провел в Рединге из третьего дивизиона.

Кроме того, здесь играет одноклубник нашего Романа Яремчука из Олимпиакоса Марко Стаменич, а также партнер Максима Таловерова из Плимута Бен Вейн. Впрочем, на этом перечень узнаваемых игроков этой сборной, пожалуй, завершается. Однако будем откровенны: наших суперзвезд Динамо и Шахтёра в мире также не особо знают, а проиграть эта сборная Украины способна любому, так что, пожалуйста, никакой ``` недооцінки: лишь концентрация и уважение.

Прогноз на матч Новая Зеландия - Украина

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Новой Зеландии – 4,68, ничья – 3,95, успех Украины – 1,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

А что там турнирная таблица?

После провального первого матча для Украины этот вопрос уже не очень актуален, однако все равно вспомним, что Canadian Shield – это хоть и товарищеский, но все же турнир. Новая Зеландия свой первый матч выиграла, одолев с минимальным счетом Кот-д'Ивуар (1:0), и теперь, как и Канада, имеет три очка. У украинцев и ивуарийцев набранных баллов пока нет, и чисто теоретически команда Сергея Реброва еще может даже выиграть этот турнир.

Для этого нужно самим победить в основное время Новую Зеландию, забив ей как можно больше, а также надеяться, что Кот-д'Ивуар обыграет за 90 минут Канаду. В таком случае все участники турнира будут иметь по три очка, и победителя определит разница мячей.

Но победа в турнире – это, конечно, не главное. Главное, чтобы после этого матча тем болельщикам, которые сквозь сон досидят до двух часов ночи, чтобы увидеть игру, не было стыдно за свою команду, а самим игрокам снова не пришлось говорить о том, что нам надрали зад.

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