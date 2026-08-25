Сергей Разумовский

На НТК имени Виктора Банникова в Киеве 24 августа состоялся футбольный праздник для детей, который объединил турнир юных игроков и необычный шоу-матч с участием представителей национальной сборной Украины.

Детские соревнования провели среди футболистов 2018–2019 годов рождения. Турнир приурочили к 35-й годовщине Независимости Украины. Участие в нем приняли четыре команды, которые играли в формате 4+1.

Юные футболисты получили возможность не только посостязаться между собой, но и пообщаться с представителями главной команды страны. После завершения турнира детей ждал особый матч – шоу-матч против тренеров и игроков сборной Украины.

В состав взрослой команды вошли главный тренер национальной сборной Андреа Мальдера, его ассистент Тарас Степаненко, а также футболисты Эдуард Сарапий и Георгий Ермаков. Их соперниками стали 35 юных игроков.

Несмотря на разницу в возрасте и опыте, дети не робели перед известными футболистами. Они продемонстрировали желание бороться за каждый мяч и в итоге одержали победу со счетом 2:1. Решающий момент встречи пришелся на заключительные минуты, когда юным футболистам удалось вырвать победу.

Эдуард Сарапий положительно оценил проведение такого мероприятия. Защитник сборной Украины отметил, что для детей чрезвычайно важно получать возможность играть вместе с футболистами национальной команды. По его мнению, подобные матчи стоит проводить не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Георгий Ермаков также подчеркнул важность вовлечения детей в спорт. Голкипер сборной считает, что юные украинцы должны заниматься футболом, получать положительные эмоции и развиваться даже в сложных условиях.

По словам Ермакова, взрослые должны прилагать максимум усилий, чтобы приблизить общую мечту – будущее, в котором украинские дети будут расти в безопасности и мире. Футболист подчеркнул, что такие мероприятия помогают подарить детям радость и хотя бы на некоторое время отвлечь их от реалий войны.

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