Павел Василенко

Несколько дней назад сообщалось, что вице-президента УАФ Сергея Реброва заметили за игрой в падел с бывшим российским футболистом Василием Березуцким.

Экс-наставник сборной Украины в своих соцсетях прокомментировал этот инцидент.

«Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети, — на нем я играю в падл с экс-игроком сборной РФ Василием Березуцким. Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением людей, которые публично осудили полномасштабное вторжение и уехали оттуда. Я знал о антивоенной позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно поехал работать тренером в РФ — я не слежу за футболом в стране-террористе. Как публичный человек, хочу попросить прощения перед украинцами, которых оскорбил этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я помогаю силам обороны Украины. О некоторых донатах сообщали СМИ. Недавно откликнулся на запрос, приобретя для одной из бригад ВСУ 50 старлинков, и далее продолжаю помогать нашим Героям», — написал Ребров.

Последним местом работы Реброва была национальная сборная Украины, которую он возглавлял с 2023 по 2026 годы. В настоящее время специалист занимает должность вице-президента УАФ.

Ранее Ребров уже работал на Ближнем Востоке. В период с 2017 по 2018 гг. он возглавлял саудовский Аль-Ахли, а с 2021 по 2023 гг. работал главным тренером Аль-Айна.