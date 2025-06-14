Сегодня ночью начинается Клубный чемпионат мира: расписание на 15 июня
Месси против Аль-Ахли, ПСЖ – Атлетико, Бавария – Окленд
7 минут назад
В ночь с 14 на 15 июня по киевскому времени в Соединенных Штатах Америки начнется клубный чемпионат мира сезона 2025.
В матче открытия Интер Майами во главе с Лионелем Месси сыграет против египетского Аль-Ахли. В воскресенье состоятся еще два поединка: Бавария встретится с новозеландским Окленд Сити, а Пари Сен-Жермен сойдется с мадридским Атлетико.
Клубный чемпионат мира. Первый тур. 15 июня
Аль-Ахли – Интер Майами
⏰ 03:00
📍 Матч открытия: Лионель Месси против чемпиона Египта
Бавария – Окленд Сити
⏰ 19:00
📍 Европейский гранд против лидера из Океании
ПСЖ – Атлетико
⏰ 22:00
📍 Суперматч между грандами Франции и Испании
Палмейрас – Порту
⏰ 01:00 (16 июня)
📍 Противостояние чемпиона Бразилии и одного из флагманов Португалии