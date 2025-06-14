В ночь с 14 на 15 июня по киевскому времени в Соединенных Штатах Америки начнется клубный чемпионат мира сезона 2025.

В матче открытия Интер Майами во главе с Лионелем Месси сыграет против египетского Аль-Ахли. В воскресенье состоятся еще два поединка: Бавария встретится с новозеландским Окленд Сити, а Пари Сен-Жермен сойдется с мадридским Атлетико.

Клубный чемпионат мира. Первый тур. 15 июня

Аль-Ахли – Интер Майами

⏰ 03:00

📍 Матч открытия: Лионель Месси против чемпиона Египта

Бавария – Окленд Сити

⏰ 19:00

📍 Европейский гранд против лидера из Океании

ПСЖ – Атлетико

⏰ 22:00

📍 Суперматч между грандами Франции и Испании

Палмейрас – Порту

⏰ 01:00 (16 июня)

📍 Противостояние чемпиона Бразилии и одного из флагманов Португалии

