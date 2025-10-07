Павел Василенко

Бывший форвард Шахтёра, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнёв рассказал, чем сейчас занимается.

«Чем занимаюсь? Работаю, я советник Министра спорта Украины. Я ответственен за массовый футбол в стране», – сказал Селезнев в интервью Денису Бойко.

Селезнёв выступал за киевский Арсенал, донецкий Шахтёр, Днепр, Колос (Ковалёвка) и закарпатский Минай, а также за российскую Кубань, турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор, Бурсаспор и испанскую Малагу.

За сборную Украины на его счету 11 мячей в 58 матчах.

Селезнёв является обладателем Кубка УЕФА и всех главных трофеев украинского футбола, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Турции.

40-летний украинец завершил карьеру в 2023 году.