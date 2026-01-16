Испанское издание Marca обратило внимание на деталь, которая не осталась незамеченной после увольнения Хаби Алонсо с должности главного тренера мадридского Реала. По подсчетам журналистов, как минимум семеро футболистов команды не опубликовали никаких прощальных сообщений в социальных сетях.

Отмечается, что никак не отреагировали на смену наставника Винисиус Жуниор, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Менди, Джуд Беллингем, Браим Диас и Франко Мастантуоно. В контексте современных футбольных традиций, где публичные благодарности тренерам стали обычным явлением, такое молчание вызвало дополнительное внимание.

В то же время Килиан Мбаппе и еще несколько игроков Реала не только отреагировали на уход Алонсо, но и выразили слова благодарности и сожаления по поводу завершения сотрудничества со специалистом.

Как уточняет Marca, возможное оправдание у всей этой группы есть только у Браима Диаса. Футболист в настоящее время полностью сосредоточен на выступлениях за сборную Марокко на домашнем Кубке Африки, который имеет для национальной команды особое значение. В финале турнира марокканцы сыграют против Сенегала 18 января.