Центральный полузащитник Рафаэль Алькантара объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет. Бразилец, который долгое время выступал в ведущих европейских чемпионатах, за свою карьеру успел сыграть за Барселону, Сельту, ПСЖ, Реал Сосьедад, а также катарский Аль-Араби.

На международном уровне Рафаэль провел два матча за сборную Бразилии и отметился одним голом. Завоевал золото Олимпиады-2016. Основной же отрезок его карьеры ассоциируется с клубными достижениями: в послужном списке хавбека – победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, титул чемпиона Франции с ПСЖ, а также целая коллекция испанских трофеев. В частности, он трижды выигрывал Ла Лигу, пять раз завоевывал Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании. Отдельно отмечаются и титул Кубка Франции, а также завоеванный уже за пределами Европы Кубок Катара.

Больше всего матчей Рафаэль провел в структуре Барселоны – в общей сложности 174 встречи, если учитывать и выступления за дубль. За первую команду каталонцев он сыграл 90 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Интересный факт: в июле 2024 года Рафаэль одновременно со своим более известным братом Тиаго остался без клуба. Старший объявил о завершении карьеры раньше и вскоре вошел в тренерский штаб Барселоны.

