Крайний нападающий Барселоны Рафинья высказался по поводу своего непопадания в символическую сборную ФИФА по итогам 2025 года.

Мне все равно, — приводит слова Рафиньи EL Desmarque.

В прошлом сезоне Рафинья провел один из лучших отрезков карьеры. В составе Барселоны он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Вингер стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 13 голов, а также возглавил список ассистентов турнира с восемью передачами.

Вместе с каталонским клубом Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

В текущем сезоне бразилец уже сыграл 14 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи.

Напомним, в прошлом туре Ла Лиги Барселона с голом Рафиньи переиграла Вильярреал.