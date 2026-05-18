Программа 29 тура УПЛ завершилась двумя матчами с участием будущих призёров чемпионата.

ЛНЗ по итогам этого тура мог гарантировать себе серебряные награды в матче против Кудривки. Для этого необходимо было выиграть свой матч и надеяться, что в параллельном матче Полесье не выиграет у Зари.

Черкасчане на протяжении всего матча надеялись на классе взять свое, но в конце встречи Кудривка нашла свой шанс, который воплотился в победный гол Светюхи.

Тем временем в Киеве лишенная турнирной мотивации Заря нашла способ, как противостоять тактическим перестроениям Полесья. Пропущенный гол ЛНЗ побудил команду Руслана Ротаня бросить все силы, но до завершения матча счет на табло так и не изменился.

УПЛ. 29 тур

Кудривка - ЛНЗ 1:0

Гол: Светюха, 80

Заря - Полесье 0:0