Карпаты благодаря дублю Бабогло уверенно обыграли Верес.
Львовяне дожали соперника во втором тайме
около 2 часов назад
Фото: УПЛ
Львовские Карпаты дома победили ровенский Верес в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Оба гола были забиты после перерыва. Дублем в матче отличился защитник Владислав Бабогло, который оба раза забил после подач Дениса Мирошниченко — сначала с углового, а потом со штрафного.
УПЛ. 29-й тур
Карпаты – Верес – 2:0
Голы: Бабогло, 54, 70
Победа позволила Карпатам набрать 41 очко — они на девятой позиции в УПЛ. Верес с 31 баллом занимает десятое место.
