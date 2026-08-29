Сергей Разумовский

Во втором туре итальянской Серии А Ювентус на выезде уверенно победил Парму – 2:0. Туринцы провели результативный второй тайм и одержали вторую победу подряд на старте чемпионата.

После безголевой первой половины встречи Ювентус добавил в активности и сумел открыть счет. Николас Гонсалес воспользовался возможностью у ворот соперника и вывел гостей вперед.

Парма пыталась отыграться, однако туринская команда надежно действовала в обороне и не позволила хозяевам создать достаточно опасных моментов. В конце матча Копмейнерс забил второй гол Ювентуса и окончательно закрепил преимущество своей команды.

В другом матче тура Фрозиноне сенсационно разгромил Фиорентину на ее поле – 3:0. Гости продемонстрировали эффективную игру в атаке и еще до перерыва дважды поразили ворота соперника.

Раймондо открыл счет, а затем Бракалья удвоил преимущество Фрозиноне. После перерыва Раймондо оформил дубль и поставил точку в разгромной победе своей команды.

Ювентус, как и Милан, набрал шесть очков после двух туров. Оба клуба пока не теряли очков в новом сезоне.

Серия А, второй тур

Фиорентина – Фрозиноне 0:3

Голы: Раймондо, 26, 68, Бракалья, 38

Видео: MEGOGO

Ювентус – Парма 2:0

Голы: Николас Гонсалес, 63, Копмейнерс, 88