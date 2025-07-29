Легенда киевского Динамо Максим Шацких поделился мнением о причинах, по которым Владимир Бражко практически не получает игрового времени в последних матчах столичного клуба.

По словам эксфорварда, на футбольные решения иногда влияют не только спортивные факторы. Цитирует Шацких «Украинский футбол».

«Понимаете, я внимательно слежу за Динамо, но не всегда имею возможность смотреть все матчи. Поэтому вот так однозначно сказать в чем проблема, не могу. Возможно, Бражко влюбился. Читаю новости и постоянно вижу все эти комментарии, фотографии с этой его девушкой. Не жена вроде бы.

Так вот, возможно, это и мешает [влюбленность и отношения]. Начал где-то отвлекаться, не сосредотачиваться на футболе.

Повторюсь, сложно мне о спаде или не спаде в игре Бражко говорить. Мог бы дать адекватную оценку, если бы был внутри клуба, команды, но... Уверен, что он придет в себя, скажем так, и все будет нормально, – сказал Максим.