Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер завершил общий этап Лиги конференций матчем против хорватской Риеки, который прошел без забитых мячей и завершился ничьей 0:0. В заключительном, шестом туре команда не смогла конвертировать свои моменты в голы, однако добытое очко стало достаточным, чтобы сохранить место среди лидеров турнирной таблицы.

После этого результата Шахтер опустился на шестую позицию в итоговом зачете общего этапа. Тем не менее, главную задачу «горняки» выполнили – финиш в топ-8 гарантирует прямой выход в 1/8 финала и позволяет избежать стыковых матчей плей-офф, которые придется играть командам, занявшим места ниже.

Параллельно прояснилась и ситуация с возможными соперниками Шахтера в 1/8 финала. Украинский клуб сыграет с победителем одной из двух пар, которые сформируются по итогам предыдущего раунда: КуПС (Финляндия) – Шкендия (Северная Македония) или Лех (Познань, Польша) – Самсунспор (Турция). По схеме распределения сетки победитель одной из этих пар в следующем раунде выйдет на Шахтер, тогда как победитель другой сыграет против испанского Райо Вальекано.

Окончательные возможные варианты для донецкой команды будут зафиксированы после жеребьевки, которая запланирована на 16 января. Именно тогда станет известно, из какой конкретно пары сформируется будущий оппонент Шахтера в борьбе за выход в четвертьфинал.

