Павел Василенко

Донецкий Шахтер проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику Палмейраса Робсону, сообщает источник Paulo | Verdão Info. При этом молодой бразилец находится в сфере интересов не только «горняков», так как интерес к нему также проявляет Удинезе, который выступает в итальянской Серии А.

Шахтер уже готовит предложение для Палмейраса по поводу возможного трансфера игрока, однако сам Робсон не спешит принимать окончательное решение относительно своего будущего. На данный момент защитник выступает за молодежную команду бразильского клуба и в этом сезоне провел за нее семь матчей. Ранее он также входил в систему Фламенго.

На зимний перерыв Шахтер ушел на второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 35 очков в 16 матчах.