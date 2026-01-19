Известно, почему Петряк оказался на сборах Шахтера
Иван Петряк получит шанс от Арды Турана проявить себя в первой команде «горняков»
12 минут назад
Донецкий Шахтер рискует потерять защитника сборной Украины Ефима Коноплю бесплатно, так как его контракт истекает 30 сентября 2026 года.
26-летний игрок не намерен продлевать соглашение, будучи недоволен предложенными финансовыми условиями. В случае ухода Конопли свободным агентом после закрытия трансферного окна горняки не смогут оперативно найти замену.
В связи с этим главный тренер команды Арда Туран привлек к сборам вингера Ивана Петряка, чтобы попытаться адаптировать его к роли флангового защитника.
«Петряк – это вариант подстраховаться из-за Конопли. Напоминаю, что очень хитро сделанный контракт Юхима предполагает, что он может покинуть Шахтер уже абсолютно свободным агентом в сентябре, когда окно в Европу будет закрыто», – сообщили в ТаТоТаке.