Шахтер нацелился на бразильца, который ассистировал Роналду в Аль-Насре
Продавать не спешат
около 2 часов назад
Весли Тейшейра / Фото - Getty Images
Бразильский вингер Аль-Насра Весли попал в сферу интересов Шахтера, сообщает TransferFeed.
Летом 2024 года саудовцы потратили 18 миллионов евро на приобретение футболиста, который не получает достаточно игрового времени в Аль-Насре.
Лидер Про-лиги готов рассмотреть вариант с арендой. Шахтеру придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.
Интерес к Весли проявляют Спортинг, ПАОК и Самсунспор.
В этом сезоне 20-летний игрок сыграл всего 3 матча в футболке Аль-Насра: 1 гол + ассист на Криштиану Роналду в одном из матчей Про-лиги.
Воспитанник Коринтианс оценивается Transfermarkt в 5 миллионов евро.