Бразильский вингер Аль-Насра Весли попал в сферу интересов Шахтера, сообщает TransferFeed.

Летом 2024 года саудовцы потратили 18 миллионов евро на приобретение футболиста, который не получает достаточно игрового времени в Аль-Насре.

Лидер Про-лиги готов рассмотреть вариант с арендой. Шахтеру придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.

Интерес к Весли проявляют Спортинг, ПАОК и Самсунспор.

В этом сезоне 20-летний игрок сыграл всего 3 матча в футболке Аль-Насра: 1 гол + ассист на Криштиану Роналду в одном из матчей Про-лиги.

Воспитанник Коринтианс оценивается Transfermarkt в 5 миллионов евро.

Шахтер откроет свою первую футбольную академию в Италии.