Донецкий Шахтер официально сообщил об открытии своей первой футбольной академии на территории Италии. Новый образовательный спортивный проект клуба будет располагаться в городе Скафате, а торжественное открытие запланировано на 4 января 2026 года.

В академии смогут тренироваться дети в возрасте от 3 до 13 лет. Локация оборудована современным футбольным полем и комфортной инфраструктурой, что позволяет проводить занятия в безопасных и удобных условиях в соответствии со стандартами клуба.

Открытие академии в Италии является частью стратегии Шахтера по международному развитию и популяризации клубной философии за пределами Украины.

Напомним, что после 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий Шахтер занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков, а в Лиге конференций команда Турана пробилась на стадию 1/8 финала.

Также стало известно, что самый высокооплачиваемый игрок Шахтера может покинуть клуб.