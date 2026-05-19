Шахтер наградил Траоре долгосрочным контрактом
Буркинец остался в клубе
35 минут назад
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер
Шахтёр объявил о продлении контракта с форвардом Лассиной Траоре, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение между клубом и игроком будет действовать до 30 июня 2031 года.
Буркинец стал футболистом Шахтёра в июне 2021 года. За 5 сезонов форвард провел за «горняков» 115 официальных матчей (31 гол, 23 ассиста).
В этом сезоне на счету Траоре 19 игр, 7 забитых мячей и 6 голевых передач.
Вместе с клубом Траоре трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), дважды выиграл Кубок Украины (2024, 2025) и завоевал Суперкубок Украины (2021).
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05