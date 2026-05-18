Сергей Разумовский

После завершения 29-го тура украинской Премьер-лиги в борьбе за второе место сложилась крайне интригующая ситуация. Перед заключительным туром сразу несколько команд сохраняют шансы на серебряные медали, и среди них остаётся Динамо, которое уже все «похоронили», хотя ещё недавно такой сценарий казался почти невозможным.

Киевляне всё ещё могут финишировать вторыми в турнирной таблице УПЛ. Для этого должна сложиться конкретная комбинация результатов в матчах 30-го тура. Динамо необходимо обязательно победить Кудривку, ЛНЗ должен проиграть Оболони, а Полесье должно сыграть вничью с Рухом. Все эти поединки запланированы на воскресенье, 24 мая, и начнутся одновременно в 13:00.

На первый взгляд, ситуация для Динамо выглядит безнадёжной, ведь ЛНЗ в настоящее время имеет преимущество в три очка и лучшие показатели в личных встречах с киевлянами. Однако в случае указанных результатов сразу три команды — Динамо, ЛНЗ и Полесье — наберут по 57 очков. Именно тогда в действие вступит регламент УПЛ, согласно которому при равенстве очков между тремя командами формируется отдельная мини-таблица по результатам матчей между этими участниками.

В такой мини-таблице учитываются все очные поединки между Динамо, ЛНЗ и Полесьем. Сначала определяется количество набранных очков в этих матчах, а затем, при необходимости, учитывается разница забитых и пропущенных мячей.

Результаты очных матчей между претендентами выглядят так:

Полесье – ЛНЗ 0:2

0:2 Динамо – Полесье 4:1

– Полесье 4:1 Динамо – ЛНЗ 0:1

0:1 ЛНЗ – Полесье 1:3

1:3 Полесье – Динамо 1:2

1:2 ЛНЗ – Динамо 0:0

По итогам этих встреч мини-таблица имеет следующий вид:

Динамо – 7 очков (6:3 – разница мячей) ЛНЗ – 7 очков (4:3) Полесье – 3 очка (5:8)

Именно благодаря лучшей разнице мячей в матчах между тремя командами Динамо в таком случае опередит ЛНЗ и Полесье и поднимется на второе место. То есть ничья Полесья в игре с Рухом является для киевлян ключевым условием, так как она создаёт трёхстороннее равенство по очкам, где Динамо имеет преимущество по дополнительным показателям.

В то же время есть важный нюанс. Если Полесье не сыграет вничью, а проиграет Руху, и при этом ЛНЗ также уступит Оболони, то Динамо даже в случае победы над Кудривкой не станет вторым. В таком сценарии киевляне сравняются по очкам только с ЛНЗ, а затем будут учитываться личные встречи именно между этими двумя командами. По этому показателю преимущество будет на стороне черкасского клуба, ведь ЛНЗ победил Динамо в одном матче и сыграл вничью в другом.

Напомним, вингер Динамо Андрей Ярмоленко забил в матче с Полтавой (2:0) и догнал Сергея Реброва в историческом рейтинге бомбардиров УПЛ (по 123). Лидером остаётся Максим Шацких (124).