Шахтер объявил стартовый состав на ответный матч против Ильвеса в Лиге Европы
Поединок вскоре начнется
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтёр
Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран назвал стартовый состав команды на ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Шахтёр: Ризнык, Траоре, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Очеретько, Эгиналду, Азаров, Бондарь, Грам, Винисиус.
Запасные: Фесюн, Гочолеишвили, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Швед, Судаков, Кевин, Назарина, Алиcсон, Кауан Элиас.
Матч Ильвес – Шахтёр начнётся в 19:00 по киевскому времени.
Первый поединок завершился уверенной победой донецкой команды со счётом 6:0.
Отметим, что в случае прохождения дальше Шахтёр будет ждать турецкий Бешикташ, а в случае вылета в Лигу конференций – АЗ Алкмар из Нидерландов.