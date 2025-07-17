Немецкий клуб РБ Лейпциг продолжает активно работать над потенциальным переходом 21-летнего хавбека донецкого Шахтера Марлона Гомеса.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, украинская команда уже получила официальный запрос от представителей Бундеслиги относительно трансфера бразильца.

Однако Шахтер без раздумий отклонил первое предложение. Тем не менее, в Лейпциге не намерены отступать и в ближайшее время планируют выйти на клуб с новым улучшенным предложением.

В прошлом сезоне Марлон Гомес провел за Шахтер 34 встречи во всех соревнованиях, отметившись четырьмя забитыми мячами и отдав столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в десять миллионов евро.

Напомним, что сегодня Шахтер проведет ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса.